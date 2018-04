PREZZI SPECIALI PER PALERMO-PESCARA CURVE A 2€, T. MONTEPELLEGRINO A 5€

L’U.S. Città di Palermo chiama a raccolta i propri tifosi per riempire e colorare di rosanero il ''Renzo Barbera'' in occasione del decisivo finale di campionato.

Come comunicato dal Patron Maurizio Zamparini (leggi la lettera aperta ai tifosi), fino al termine della stagione il costo dei biglietti per le partite casalinghe del Palermo sarà drasticamente ridotto: i biglietti di Curva Nord e Curva Sud costeranno 2 euro, i biglietti di Tribuna Montepellegrino 5 euro. Gli abbonati della stagione in corso, inoltre, usufruiranno di uno sconto del 50% sulle tariffe della stagione 2018-2019 per il rinnovo del prossimo abbonamento.

I biglietti per Palermo-Pescara, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B ConTe.it 2017-2018 in programma sabato 7 aprile 2018 alle ore 15.00 allo Stadio ''Renzo Barbera'', saranno in vendita dalle 16 di oggi, lunedì 2 aprile, e potranno essere acquistati presso le rivendite Vivaticket autorizzate (CLICCA QUI), su Internet (solo a tariffa intera) e presso gli Store Ufficiali (CLICCA QUI).

Ecco i prezzi dei tagliandi:

Settore Intero Ridotto U-14* Tariffa CUS** Autorità Socio Sostenitore 150€ --- --- Tribuna Centralissima 95€ 48€ --- Tribuna Centrale 50€ 25€ --- Tribuna Laterale 30€ 14€ 20€ Trib. Montepellegrino Inf. Centrale 5€ 5€ --- Trib. Montepellegrino Inf. Laterale 5€ 5€ --- Trib. Montepellegrino Sup. Centrale 5€ 5€ --- Trib. Montepellegrino Sup. Laterale 5€ 5€ 5€ Curve 2€ 2€ --- Settore Ospiti 14€ --- ---

*nati dal 01-01-2004.

** in vendita nei giorni d'apertura previsti soltanto presso la Biglietteria Sud dello Stadio ''Renzo Barbera''.

La Biglietteria Sud del ''Renzo Barbera'' sarà aperta da giovedì 5 aprile e rispetterà i seguenti orari:

- giovedì 5 aprile: 16-18.30;

- venerdì 6 aprile: 16-18.30;

- sabato 7 aprile: 10-11.

La Biglietteria Sud chiuderà agli orari indicati anche in presenza di pubblico.

IMPORTANTE:

- presso i punti vendita autorizzati Vivaticket gli esercenti applicheranno una commissione fissa di 1 € (IVA inclusa) per ogni titolo emesso, oltre al prezzo del biglietto. Presso la Biglietteria Sud del "Renzo Barbera" non verrà applicato alcun diritto di agenzia. Ogni acquirente potrà comprare al massimo quattro biglietti compreso il proprio. Anche nei punti vendita Vivaticket sarà possibile acquistare il posto con scelta su mappa;

- nel rispetto delle normative vigenti, i biglietti potranno essere acquistati solo presentando i documenti d’identità in originale. Tale provvedimento è obbligatorio anche per i minorenni;

- l’accesso e la permanenza all'interno dell'Impianto Sportivo sono regolati dal Regolamento D'Uso dello Stadio: l'acquisto del titolo di accesso determina l'accettazione incondizionata del suddetto Regolamento da parte dello spettatore.

TIFOSERIA SQUADRA OSPITE:

- i residenti nella regione Abruzzo, a seguito di indicazione da parte della Questura di Palermo ed in attesa di formalizzazione da parte del GOS, possono acquistare esclusivamente i tagliandi per il Settore Ospiti e per la Tribuna Centrale. Non sarà consentito, dunque, l'acquisto di biglietti per altri settori dello stadio;

- il Settore Ospiti può essere acquistato sul circuito nazionale di biglietteria Vivaticket al costo di 14€;

- il termine della vendita dei biglietti del Settore Ospiti è fissato per le ore 19.00 del giorno che precede la gara. Non sarà dunque possibile acquistare i tagliandi il giorno della partita.