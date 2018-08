PALERMO-L.R. VICENZA INFO SETTORE OSPITI

Sono in vendita i tagliandi per il Settore Ospiti di Palermo-L.R. Vicenza, gara valida per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia in programma domenica 5 agosto 2018 alle 20.30 allo Stadio ''Renzo Barbera''. I residenti nella regione Veneto, nel rispetto del protocollo d'intesa 04-08-2017 e come comunicato dalla Questura di Palermo, potranno acquistare il titolo di accesso allo stadio senza la titolarità di Tessera del Tifoso/Fidelity Card.

Il Settore Ospiti potrà essere acquistato senza titolarità di Tessera del Tifoso/Fidelity Card sul circuito nazionale di biglietteria Vivaticket al costo di 9 euro. Il termine della vendita dei biglietti del Settore Ospiti è fissato per le ore 19.00 del giorno che precede la gara. Non sarà dunque possibile acquistare i tagliandi il giorno della partita.