4 Marzo 2019 - 18:23

VENEZIA-PALERMO

INFO SETTORE OSPITI

Sono in vendita i biglietti per il Settore Ospiti dello Stadio "Pier Luigi Penzo" per Venezia-Palermo, incontro valido per la ventottesima giornata del campionato Serie BKT in programma lunedì 11 marzo 2019 alle ore 21.00. Sarà possibile acquistare i tagliandi al prezzo intero di 14 euro, presso i punti vendita del circuito di biglietteria TicketOne e online su www.ticketone.it. La vendita dei tagliandi, anche per i residenti della regione Sicilia, sarà consentita solo nel Settore Ospiti e solo ai possessori di Tessera del Tifoso dell’U.S. Città di Palermo.